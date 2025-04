TEMPEST RISING atualiza com ranqueadas e trailer estendido O RTS mais nervoso do Steam saiu do acesso antecipado cuspindo foguete, metendo tabela de classificação e jogando a real: agora é 1... Game Hall|Do R7 24/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 24/04/2025 - 15h46 ) twitter

O RTS mais nervoso do Steam saiu do acesso antecipado cuspindo foguete, metendo tabela de classificação e jogando a real: agora é 1×1 valendo sua dignidade. E não, você não vai subir de elo se ainda constrói base no meio do mapa com o HQ de costas.

