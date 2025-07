Temporada 5 de Black Ops 6 e Warzone chega com mapa novo Marcelo Mendes traz aquele resumão na mira, com o dedo nervoso no R2 e a piadinha de tiozão já na ponta da língua! Fala, soldados da... Game Hall|Do R7 31/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 10h38 ) twitter

Marcelo Mendes traz aquele resumão na mira, com o dedo nervoso no R2 e a piadinha de tiozão já na ponta da língua! Fala, soldados da zona de guerra! Se ajeita no sofá gamer, pega aquele energético e prepara o fone com som 3D porque o papai chegou com a Temporada 5 de Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone. E olha… o negócio tá mais recheado que cofre de Verdansk antes do gás bater. A Activision trouxe tanta coisa nova que se fosse loot, ia faltar mochila nível 3 pra carregar.

