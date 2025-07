Temporada 9 de Diablo IV: Veneno domina, Overpower afunda ūüƙԳŹ Diablo IV Temporada 9: o veneno reina, Overpower naufraga Por Kazin Mage, aquele que j√° foi golpeado em 500 milh√Ķes por Overpower... Game Hall|Do R7 10/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h38 ) twitter

Diablo IV Temporada 9: o veneno reina, Overpower naufraga Por Kazin Mage, aquele que j√° foi golpeado em 500 milh√Ķes por Overpower e agora sorri vendo o caos virado de ponta-cabe√ßa. A nova Temporada 9 de Diablo IV ‚ÄĒ chamada Pecados dos Horadrim ‚ÄĒ chegou com for√ßa total, balan√ßando a balan√ßa dos elementos de dano no Santu√°rio. De um lado, o glorificado Overpower foi severamente nerfado; do outro, o enigm√°tico dano de Veneno ressurgiu mais forte do que nunca.

