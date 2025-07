Terminator 2D: No Fate é adiado para 31 de outubro Novo metroidvania inspirado no filme “O Julgamento Final” teve o lançamento adiado pra dar aquele polimento fino e preparar a versão... Game Hall|Do R7 23/07/2025 - 13h57 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h57 ) twitter

Game Hall

Novo metroidvania inspirado no filme “O Julgamento Final” teve o lançamento adiado pra dar aquele polimento fino e preparar a versão física. Porque se é pra destruir o T-1000, que seja com estilo. Fãs de sci-fi, jogos 2D e frases icônicas como “I’ll be back” — atenção: o lançamento de Terminator 2D: No Fate foi adiado para o dia 31 de outubro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!

