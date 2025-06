The Alters: Encare seus eus alternativos (e seus surtos existenciais) a partir de 13 de junho E se cada escolha errada tua tivesse virado um clone com crise existencial? É exatamente isso que The Alters, o novo sci-fi psicológico... Game Hall|Do R7 09/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 09/06/2025 - 08h36 ) twitter

E se cada escolha errada tua tivesse virado um clone com crise existencial? É exatamente isso que The Alters, o novo sci-fi psicológico-existencial-survival-cybercringe da 11 bit studios, vai jogar na sua cara — com uma base móvel, um planeta alienígena hostil e uma penca de cópias suas que poderiam ter vivido vidas melhores… ou piores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra mais sobre essa experiência única!

