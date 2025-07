The Last of Us Part II Remastered: clicando os eventos em ordem — e sem spoiler Eis que a Naughty Dog, essa feiticeira das emoções pixeladas, decidiu sacudir a poeira dos saves antigos e lançou uma atualização gratuita... Game Hall|Do R7 08/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 18h38 ) twitter

Eis que a Naughty Dog, essa feiticeira das emoções pixeladas, decidiu sacudir a poeira dos saves antigos e lançou uma atualização gratuita para The Last of Us Part II Remastered. O presente? Um modo cronológico!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes dessa atualização imperdível!

