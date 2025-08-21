The Rogue Prince of Persia chega em versão final e mostra que o príncipe ainda sabe reinar Se você é fã de Prince of Persia como eu, já pode abrir aquele tapete persa da sala, porque o The Rogue Prince of Persia finalmente... Game Hall|Do R7 21/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Se você é fã de Prince of Persia como eu, já pode abrir aquele tapete persa da sala, porque o The Rogue Prince of Persia finalmente saiu do Acesso Antecipado e ganhou sua versão 1.0, disponível no PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. E olha só, até quem tá preso no Game Pass vai poder brincar de príncipe malabarista sem gastar um dirham a mais.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova aventura do príncipe! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles recebe trailer geral na gamescom

Triangle Strategy chega ao PS5 e Xbox Series X|S com lançamento surpresa

ROG Xbox Ally será lançado em outubro com recursos de compatibilidade avançados