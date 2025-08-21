Logo R7.com
The Rogue Prince of Persia chega em versão final e mostra que o príncipe ainda sabe reinar

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Se você é fã de Prince of Persia como eu, já pode abrir aquele tapete persa da sala, porque o The Rogue Prince of Persia finalmente saiu do Acesso Antecipado e ganhou sua versão 1.0, disponível no PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. E olha só, até quem tá preso no Game Pass vai poder brincar de príncipe malabarista sem gastar um dirham a mais.

