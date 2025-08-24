Titan Quest 2 – Como resolver o Enigma das Tochas da Toca do Demônio Ai gente, eu adoro quando um RPG me dá não só monstros pra bater, mas também uns quebra-cabeças misteriosos que fazem a gente parar... Game Hall|Do R7 24/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Ai gente, eu adoro quando um RPG me dá não só monstros pra bater, mas também uns quebra-cabeças misteriosos que fazem a gente parar e pensar “ué, e agora?”. E é exatamente isso que acontece em Titan Quest 2, logo nas primeiras horas de jogo, quando a gente se depara com o famoso Enigma das Tochas da Toca do Demônio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os segredos desse enigma!

Leia Mais em Game Hall:

Elden Ring – Como resetar sua build com Renalla, a Rainha da Lua Cheia

Titan Quest 2 – Como usar o Jarro Estranho no Altar de Hermes e pegar recompensa secreta

Grounded 2 – Como Conseguir Ciência Bruta Facilmente