Titan Quest 2 – Como resolver o Enigma das Tochas da Toca do Demônio
Ai gente, eu adoro quando um RPG me dá não só monstros pra bater, mas também uns quebra-cabeças misteriosos que fazem a gente parar...
Ai gente, eu adoro quando um RPG me dá não só monstros pra bater, mas também uns quebra-cabeças misteriosos que fazem a gente parar e pensar “ué, e agora?”. E é exatamente isso que acontece em Titan Quest 2, logo nas primeiras horas de jogo, quando a gente se depara com o famoso Enigma das Tochas da Toca do Demônio.
Ai gente, eu adoro quando um RPG me dá não só monstros pra bater, mas também uns quebra-cabeças misteriosos que fazem a gente parar e pensar “ué, e agora?”. E é exatamente isso que acontece em Titan Quest 2, logo nas primeiras horas de jogo, quando a gente se depara com o famoso Enigma das Tochas da Toca do Demônio.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os segredos desse enigma!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os segredos desse enigma!
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: