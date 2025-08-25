Titan Quest 2 – Guia Hardcore com builds e dicas
Porque viver perigosamente é legal até no RPG, mas morrer com permadeath dói mais que perder a senha da Steam! O modo Hardcore de Titan...
Porque viver perigosamente é legal até no RPG, mas morrer com permadeath dói mais que perder a senha da Steam! O modo Hardcore de Titan Quest 2 é aquele tipo de ideia que parece ótima na teoria: “quero desafio, quero adrenalina, quero jogar como se fosse minha vida em jogo”. Mas na prática, é só o jogo esfregando na sua cara que um vacilo de 3 segundos pode apagar 40 horas de grind e mandar seu personagem direto pro limbo digital. É o famoso permadeath: morreu uma vez, já era, só recomeçando do zero.
Porque viver perigosamente é legal até no RPG, mas morrer com permadeath dói mais que perder a senha da Steam! O modo Hardcore de Titan Quest 2 é aquele tipo de ideia que parece ótima na teoria: “quero desafio, quero adrenalina, quero jogar como se fosse minha vida em jogo”. Mas na prática, é só o jogo esfregando na sua cara que um vacilo de 3 segundos pode apagar 40 horas de grind e mandar seu personagem direto pro limbo digital. É o famoso permadeath: morreu uma vez, já era, só recomeçando do zero.
Para mais dicas e estratégias sobre como sobreviver no modo Hardcore, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para mais dicas e estratégias sobre como sobreviver no modo Hardcore, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: