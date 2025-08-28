Top 10 da Ubisoft: Entre Glórias do Passado e Meme de Hoje Eita Ubisoft… lembra dela? Aquela empresa que já foi a queridinha da galera, a fábrica de hits que moldou a vida gamer de muita gente...

Eita Ubisoft… lembra dela? Aquela empresa que já foi a queridinha da galera, a fábrica de hits que moldou a vida gamer de muita gente, de parkour em telhado medieval com Assassin’s Creed até esbarrar em NPC aleatório e ser perseguido pela polícia corrupta de Far Cry. Nos bons tempos, era garantia de inovação, de …

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra mais sobre as glórias e memes da Ubisoft!

Leia Mais em Game Hall: