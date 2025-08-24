Top 10 jogos mobile que estão dominando 2025 e você precisa jogar agora Ahhh, gente, 2025 chegou e eu ainda não superei o fato de que jogo no celular hoje é mais bonito que muito jogo de console que eu chorava... Game Hall|Do R7 24/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 24/08/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Ahhh, gente, 2025 chegou e eu ainda não superei o fato de que jogo no celular hoje é mais bonito que muito jogo de console que eu chorava em locadora nos anos 2000. Lembro de ficar toda animada jogando Snake no Nokia tijolão da minha mãe (saudades bater recorde de cobrinha e sentir que tava fazendo um speedrun olímpico). E olha só onde estamos agora: celulares rodando jogos gigantescos, crossplay com PC e console, multiplayer online global… e eu aqui, tentando não me distrair porque enquanto escrevo essa lista, adivinha? Acabei de abrir a loja do meu celular e já tô baixando mais dois games. Clássico TDAH gamer, né? Então bora falar dos 10 jogos mobile que estão dominando 2025, porque a lista tá cheia de RPGs, shooters, casuais e até uns que viraram febre no TikTok. Preparados? Respira fundo, abre espaço na memória do celular (adeus 300 fotos duplicadas da sua gata dormindo de ponta cabeça) e vem comigo.

Não perca a chance de conferir a lista completa e descobrir quais jogos estão fazendo sucesso em 2025! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Nightdive Studios quer ressuscitar Eternal Darkness

Borderlands 4 – Randy Pitchford promete 100 milhões de cópias e já sonha em virar GTA das looter shooters

Escape From Tarkov 1.0 – finalmente saindo do beta após quase 10 anos de guerra psicológica