Top 10 JRPGs que parecem anime mas doem mais que fim de temporada Se você já jogou um JRPG achando que ia ser só risada, amizade e poder da amizade, mas terminou chorando abraçado no travesseiro, bem... Game Hall|Do R7 22/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h39 ) twitter

Um bom jogo precisa de uma história elaborada? | Opinião Game Hall

Reprodução Se você já jogou um JRPG achando que ia ser só risada, amizade e poder da amizade, mas terminou chorando abraçado no travesseiro, bem-vindo ao clube. Esses jogos são praticamente temporadas de anime em formato interativo: começam fofinhos, enchem a gente de carisma e depois… BAM, vem a rasteira emocional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra quais são os JRPGs que vão te fazer chorar!

