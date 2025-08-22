Top 10 JRPGs que parecem anime mas doem mais que fim de temporada
Se você já jogou um JRPG achando que ia ser só risada, amizade e poder da amizade, mas terminou chorando abraçado no travesseiro, bem...
Reprodução Se você já jogou um JRPG achando que ia ser só risada, amizade e poder da amizade, mas terminou chorando abraçado no travesseiro, bem-vindo ao clube. Esses jogos são praticamente temporadas de anime em formato interativo: começam fofinhos, enchem a gente de carisma e depois… BAM, vem a rasteira emocional.
Reprodução Se você já jogou um JRPG achando que ia ser só risada, amizade e poder da amizade, mas terminou chorando abraçado no travesseiro, bem-vindo ao clube. Esses jogos são praticamente temporadas de anime em formato interativo: começam fofinhos, enchem a gente de carisma e depois… BAM, vem a rasteira emocional.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra quais são os JRPGs que vão te fazer chorar!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra quais são os JRPGs que vão te fazer chorar!
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: