Towa and the Guardians of the Sacred Tree encanta com novo trailer na gamescom 2025

🌸 Eu confesso: às vezes eu esqueço que o mundo é cinza lá fora, porque quando aparece um trailer como o de Towa and the Guardians of...

Game Hall

Eu confesso: às vezes eu esqueço que o mundo é cinza lá fora, porque quando aparece um trailer como o de Towa and the Guardians of the Sacred Tree, eu já quero me mudar pra dentro dele, pegar uma espada brilhante e viver no vilarejo de Shinju. Claro que talvez eu morresse na primeira masmorra — mas que morte estilosa seria, não é mesmo?

Para saber mais sobre este encantador jogo e suas aventuras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

