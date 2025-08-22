Towa and the Guardians of the Sacred Tree encanta com novo trailer na gamescom 2025
Eu confesso: às vezes eu esqueço que o mundo é cinza lá fora, porque quando aparece um trailer como o de Towa and the Guardians of the Sacred Tree, eu já quero me mudar pra dentro dele, pegar uma espada brilhante e viver no vilarejo de Shinju. Claro que talvez eu morresse na primeira masmorra — mas que morte estilosa seria, não é mesmo?
