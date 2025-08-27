Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Towa and the Guardians of the Sacred Tree encanta com vídeos da trilha sonora

Gente, vocês sabem que eu sou aquela jogadora que sempre deixa a música do jogo no último volume porque trilha sonora é alma – é como...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Gente, vocês sabem que eu sou aquela jogadora que sempre deixa a música do jogo no último volume porque trilha sonora é alma – é como se fosse o cheiro de bolo no forno numa tarde chuvosa, sabe? Pois é, a Bandai Namco acabou de soltar não um, mas dois vídeos lindíssimos de Towa and the Guardians of the Sacred Tree só pra mostrar o poder da sua trilha sonora original. E adivinha quem está por trás das composições? Ninguém menos que o mestre Hitoshi Sakimoto, responsável por clássicos como Final Fantasy XII, Vagrant Story e Valkyria Chronicles. Se já deu um friozinho bom na barriga só de ler esses nomes, bem-vindo ao clube.

Para saber mais sobre essa trilha sonora incrível e o que esperar do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.