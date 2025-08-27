Towa and the Guardians of the Sacred Tree encanta com vídeos da trilha sonora
Gente, vocês sabem que eu sou aquela jogadora que sempre deixa a música do jogo no último volume porque trilha sonora é alma – é como...
Gente, vocês sabem que eu sou aquela jogadora que sempre deixa a música do jogo no último volume porque trilha sonora é alma – é como se fosse o cheiro de bolo no forno numa tarde chuvosa, sabe? Pois é, a Bandai Namco acabou de soltar não um, mas dois vídeos lindíssimos de Towa and the Guardians of the Sacred Tree só pra mostrar o poder da sua trilha sonora original. E adivinha quem está por trás das composições? Ninguém menos que o mestre Hitoshi Sakimoto, responsável por clássicos como Final Fantasy XII, Vagrant Story e Valkyria Chronicles. Se já deu um friozinho bom na barriga só de ler esses nomes, bem-vindo ao clube.
Gente, vocês sabem que eu sou aquela jogadora que sempre deixa a música do jogo no último volume porque trilha sonora é alma – é como se fosse o cheiro de bolo no forno numa tarde chuvosa, sabe? Pois é, a Bandai Namco acabou de soltar não um, mas dois vídeos lindíssimos de Towa and the Guardians of the Sacred Tree só pra mostrar o poder da sua trilha sonora original. E adivinha quem está por trás das composições? Ninguém menos que o mestre Hitoshi Sakimoto, responsável por clássicos como Final Fantasy XII, Vagrant Story e Valkyria Chronicles. Se já deu um friozinho bom na barriga só de ler esses nomes, bem-vindo ao clube.
Para saber mais sobre essa trilha sonora incrível e o que esperar do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para saber mais sobre essa trilha sonora incrível e o que esperar do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: