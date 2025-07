Towa and the Guardians of the Sacred Tree: novos aliados, novos mistérios Bandai Namco revela Origami e Shigin, dois guardiões que prometem tanto poder quanto carisma — e um leve caos intertemporal. 🧙‍♂️ Por...

Game Hall|Do R7 16/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share