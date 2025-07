TOWA and the Guardians of the Sacred Tree revela Rekka e Nishiki em novo trailer 🌸⚔️ Segura a respiração e prepara os dedinhos — a Magali “Pixel” Susana invadiu o Bandai Namco Summer Showcase com espada na mão (metaforicamente... Game Hall|Do R7 03/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Segura a respiração e prepara os dedinhos — a Magali “Pixel” Susana invadiu o Bandai Namco Summer Showcase com espada na mão (metaforicamente) pra contar tudinho sobre os novos Guardiões de TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE. Tá bizarro, tá encantador, tá com carinha de japa de desenho animado com uns músculos, e eu tô aqui, de queixo caído.

Para mais detalhes e tudo sobre esse lançamento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Ragnarök Online LATAM recebe Insurgente e Festival da Pipoca

RETROCON 2025 vai explodir seu Atari interior! E, acredite, Yuzo Koshiro vem pilotar esse kart!

DLSS 4 com Multi‑Frame Generation da NVIDIA coloca Mecha BREAK e Diablo IV imponentemente no topo