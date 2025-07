TRANSFORMERS invadem PUBG MOBILE e o bagulho ficou doido, meu parceiro! Salve, tropa do gás, que joga na call, dá capa e grita “rushaaaaa”! Hoje o Spider tá aqui pra te contar que o PUBG MOBILE virou um... Game Hall|Do R7 09/07/2025 - 11h19 (Atualizado em 09/07/2025 - 11h19 ) twitter

Game Hall

Salve, tropa do gás, que joga na call, dá capa e grita “rushaaaaa”! Hoje o Spider tá aqui pra te contar que o PUBG MOBILE virou um rolê de Cybertron com pitadas de neon, zumbi e até mancada de mansão personalizada. Se você achava que o jogo já tava insano, se prepara, porque agora tem TRANSFORMERS descendo o sarrafo em Erangel, e eu juro por tudo que é loot: isso aqui virou Velozes e Furiosos com Megazord!

Não perca a chance de conferir todas as novidades dessa atualização incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

