Triangle Strategy chega ao PS5 e Xbox Series X|S com lançamento surpresa
Ai, gente… respira comigo: a Square Enix acordou hoje decidida a bagunçar meu coração de fã de RPGs táticos! 💖 Durante a transmissão...
Ai, gente… respira comigo: a Square Enix acordou hoje decidida a bagunçar meu coração de fã de RPGs táticos! Durante a transmissão do Xbox na gamescom, eles simplesmente largaram no colo da gente a bomba maravilhosa de que Triangle Strategy já está disponível no PlayStation 5 e no Xbox Series X|S. Assim, do nada, sem nem dar tempo de preparar o inventário emocional.
Não perca a chance de saber mais sobre essa novidade incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
