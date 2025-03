Trilha sonora de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 mistura clássicos e novidades E aí, skatistas de plantão! Se já tava difícil esperar pelo lançamento de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 no dia 11 de julho, agora a Activision... Game Hall|Do R7 13/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h27 ) twitter

E aí, skatistas de plantão! Se já tava difícil esperar pelo lançamento de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 no dia 11 de julho, agora a Activision resolveu jogar mais gasolina no fogo do hype! A trilha sonora do jogo já tá disponível no Spotify, trazendo um mix insano de clássicos e novidades pra alimentar o combo infinito de manobras e dar aquele gás nas sessions!

Não perca a chance de conferir todos os detalhes e a playlist completa no nosso parceiro Game Hall!

