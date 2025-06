Two Point Museum: Fantasy Finds – onde dragão vira item de museu e bardo ganha crachá CLT Atenção, maguinhos da manutenção e elfos da conservação! A Magali ‘Pixel’ Susana invadiu as catacumbas do Steam, tropeçou num bardo... Game Hall|Do R7 26/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 12h37 ) twitter

Game Hall

Atenção, maguinhos da manutenção e elfos da conservação! A Magali ‘Pixel’ Susana invadiu as catacumbas do Steam, tropeçou num bardo cantando ABBA medieval e saiu de lá com a notícia mais encantada da semana: o primeiro DLC de Two Point Museum finalmente chegou, e é um mergulho profundo no caldeirão fervente da fantasia!

Não perca a chance de descobrir todas as novidades e surpresas que o DLC traz! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

