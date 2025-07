Ubisoft demite 19 da Red Storm — legado de Tom Clancy substituído por corte de custos e VR que ninguém jogou 🧠 Por RumbleTech – RH não autorizado da indústria gamer! Parabéns, Ubisoft. Você conseguiu de novo. A empresa que já foi sinônimo de... Game Hall|Do R7 09/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 13h58 ) twitter

Game Hall

Por RumbleTech – RH não autorizado da indústria gamer! Parabéns, Ubisoft. Você conseguiu de novo. A empresa que já foi sinônimo de inovação (ok, talvez por uns cinco minutos em 2007) agora segue firme no seu verdadeiro gênero: simulador de corte orçamentário com elementos de gestão de cinismo.

Para saber mais sobre essa reestruturação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

