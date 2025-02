ULTROS chega ao Xbox Series e Nintendo Switch Atenção, viajantes dimensionais! 🚀🎭 Se você ainda não teve a chance de embarcar na aventura psicodélica e hipnotizante de ULTROS, agora... Game Hall|Do R7 13/02/2025 - 14h08 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h08 ) twitter

Atenção, viajantes dimensionais! Se você ainda não teve a chance de embarcar na aventura psicodélica e hipnotizante de ULTROS, agora não tem mais desculpa! No dia do seu primeiro aniversário, a desenvolvedora Hadoque e a publisher Kepler Interactive trouxeram essa joia dos metroidvanias para Xbox Series e Nintendo Switch! E olha, esse jogo não é só uma experiência visual, é um mergulho no desconhecido, uma verdadeira exploração alienígena cheia de loops temporais, cores vibrantes e segredos cósmicos.

Não perca a chance de descobrir mais sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

