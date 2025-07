Update 2.3 de Cyberpunk 2077 é tão bom que talvez o tal do Project Orion possa ficar na geladeira um tempo CD Projekt Red insiste em consertar a obra com fita isolante dourada – e tá dando certo, contra todas as probabilidades e as leis da... Game Hall|Do R7 10/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem: CD Projekt RED/Divulgação CD Projekt Red insiste em consertar a obra com fita isolante dourada – e tá dando certo, contra todas as probabilidades e as leis da lógica!

Para saber mais sobre as novidades do update 2.3 e o futuro de Cyberpunk 2077, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Aztecs: The Last Sun chega em Early Access em 28 de agosto

Zelda: TOTK e BOTW compartilham exploits de duplicação

Fallen City Brawl, estilo Streets of Rage, chega ao PC