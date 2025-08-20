Logo R7.com
Vampiro dançando em Seattle: Bloodlines 2 chega em 21 de outubro

Ai, meu coração vampírico mal pode resistir — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 enfim tem data de estreia revelada na gamescom...

Game Hall|Do R7

Ai, meu coração vampírico mal pode resistir — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 enfim tem data de estreia revelada na gamescom 2025! Aquele friozinho gostoso na espinha voltou, porque parece que Seattle à noite vai serpentear em mistérios, intrigas e muito, mas muito sangue.

