Vampiro dançando em Seattle: Bloodlines 2 chega em 21 de outubro Ai, meu coração vampírico mal pode resistir — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 enfim tem data de estreia revelada na gamescom... Game Hall|Do R7 20/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h40 ) twitter

Game Hall

Ai, meu coração vampírico mal pode resistir — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 enfim tem data de estreia revelada na gamescom 2025! Aquele friozinho gostoso na espinha voltou, porque parece que Seattle à noite vai serpentear em mistérios, intrigas e muito, mas muito sangue.

Não perca a chance de saber mais sobre este emocionante retorno ao mundo dos vampiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

