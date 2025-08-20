Vampiro dançando em Seattle: Bloodlines 2 chega em 21 de outubro
Ai, meu coração vampírico mal pode resistir — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 enfim tem data de estreia revelada na gamescom...
Ai, meu coração vampírico mal pode resistir — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 enfim tem data de estreia revelada na gamescom 2025! Aquele friozinho gostoso na espinha voltou, porque parece que Seattle à noite vai serpentear em mistérios, intrigas e muito, mas muito sangue.
Não perca a chance de saber mais sobre este emocionante retorno ao mundo dos vampiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
