Veteranos de Guitar Hero ressuscitam RedOctane Games e prometem… mais promessas

Amantes da nostalgia, tirem a poeira do controle em forma de guitarra e preparem os dedos cansados, porque a RedOctane está de volta...

Game Hall|Do R7

Amantes da nostalgia, tirem a poeira do controle em forma de guitarra e preparem os dedos cansados, porque a RedOctane está de volta. Não, você não voltou pra 2005 depois de tomar uma breja quente demais no churrasco. A parada é real: os veteranos da série Guitar Hero decidiram formar um novo estúdio chamado… tcharam… RedOctane Games! Porque nada grita “ideia nova” como usar o mesmo nome de 20 anos atrás, né?

Para saber mais sobre essa nova empreitada e as promessas que vêm por aí, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

