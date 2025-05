Vindictus: Defying Fate abre Alfa em junho — e a promessa é sentir cada golpe até na alma A gente vive falando que “jogo de ação bom mesmo é aquele que faz a gente suar na palma da mão”. Mas Vindictus: Defying Fate não quer... Game Hall|Do R7 19/05/2025 - 15h35 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h35 ) twitter

A gente vive falando que “jogo de ação bom mesmo é aquele que faz a gente suar na palma da mão”. Mas Vindictus: Defying Fate não quer só fazer você suar. Ele quer que você viva o combate. Que você sinta o peso do machado, o impacto da lâmina, o baque do contra-ataque bem dado. Quer que você pare tudo no seu dia pra desviar no último segundo e gritar “YESSS!” como se tivesse acabado de vencer um chefe na vida real. E, olha… parece que vai conseguir.

Não perca a chance de saber mais sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

