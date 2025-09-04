Virtua Fighter 5 Revo World Stage — beta fechado começa semana que vem e você não pode ficar de fora
Se tem uma franquia que merece respeito é Virtua Fighter. A base do 3D fighting game moderno, a série que inspirou Tekken, Dead or...
Imagem: SEGA/Divulgação Se tem uma franquia que merece respeito é Virtua Fighter. A base do 3D fighting game moderno, a série que inspirou Tekken, Dead or Alive e até SoulCalibur, tá voltando com força total em Virtua Fighter 5 Revo World Stage. E adivinha? O beta fechado começa dia 11 de setembro e vai até o dia 15.
Imagem: SEGA/Divulgação Se tem uma franquia que merece respeito é Virtua Fighter. A base do 3D fighting game moderno, a série que inspirou Tekken, Dead or Alive e até SoulCalibur, tá voltando com força total em Virtua Fighter 5 Revo World Stage. E adivinha? O beta fechado começa dia 11 de setembro e vai até o dia 15.
Não perca a chance de reviver essa clássica franquia e se inscreva no beta fechado! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Não perca a chance de reviver essa clássica franquia e se inscreva no beta fechado! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: