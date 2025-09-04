Virtua Fighter 5 Revo World Stage — beta fechado começa semana que vem e você não pode ficar de fora Se tem uma franquia que merece respeito é Virtua Fighter. A base do 3D fighting game moderno, a série que inspirou Tekken, Dead or... Game Hall|Do R7 04/09/2025 - 11h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem: SEGA/Divulgação Se tem uma franquia que merece respeito é Virtua Fighter. A base do 3D fighting game moderno, a série que inspirou Tekken, Dead or Alive e até SoulCalibur, tá voltando com força total em Virtua Fighter 5 Revo World Stage. E adivinha? O beta fechado começa dia 11 de setembro e vai até o dia 15.

Não perca a chance de reviver essa clássica franquia e se inscreva no beta fechado! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Pokémon GO confirma presença no Orgulho Nerd SP 2025

PS5 Slim Digital Edition pode ganhar novo modelo com SSD de 825GB

Annapurna Interactive vai levar três segredos guardados a sete chaves pra Tokyo Game Show 2025