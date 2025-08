Virtua Fighter 5 Revo World Stage vem aí em outubro 🎮 E aí meus guerreiros do sabadão na lan, meus fanáticos por soco na boca com física realista! Se liga que o pai voltou pra arena:... Game Hall|Do R7 02/08/2025 - 18h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

E aí meus guerreiros do sabadão na lan, meus fanáticos por soco na boca com física realista! Se liga que o pai voltou pra arena: a SEGA anunciou na EVO 2025 que Virtua Fighter 5 Revo World Stage vai chegar no dia 30 de outubro no PS5 e Xbox Series X|S, com tudo que a gente ama — cross-play, rollback netcode, beta fechado, modo solo brabo, e até skin de Mega Drive pra lacrar no visual.

Não perca a chance de saber tudo sobre esse lançamento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

Mortal Kombat Trilogy volta com Fatality duplo na sua nostalgia digital

Pokémon Go vai transmitir o mundial 2025 em português com time brasileiro de peso

Blox Fruits: veja os códigos ativos em agosto de 2025 no Roblox