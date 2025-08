Virtua Fighter ressuscita com trailer de porrada crua Com a força de mil Hadoukens e zero dancinha de TikTok, o pai de todos os jogos 3D tá voltando, e se depender da Sega, a nova geração... Game Hall|Do R7 04/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Com a força de mil Hadoukens e zero dancinha de TikTok, o pai de todos os jogos 3D tá voltando, e se depender da Sega, a nova geração vai aprender a respeitar o mestre da arte marcial digital: Virtua Fighter tá de volta, e com sangue nos olhos.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes sobre o retorno triunfante de Virtua Fighter, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Ken chega em Fatal Fury com trailer animado por Masami Obari

Análise | Monument Valley 3: Uma viagem fofíssima e cheia de maravilhas visuais

Battlefield 6 promete ‘realismo cru’ e chuta pra longe skins de desenho animado, celebridade e lacração