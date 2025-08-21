Logo R7.com
Warhammer 40K: Dawn of War IV – O Grimdark RTS que a galera tava esperando finalmente é real

Caramba, meus caros servos do Imperium e hereges infiltrados que fingem ser Orks só porque gostam de gritar WAAAGH!: é oficial. Depois...

Caramba, meus caros servos do Imperium e hereges infiltrados que fingem ser Orks só porque gostam de gritar WAAAGH!: é oficial. Depois de anos de silêncio, especulações e memes de fórum, a Deep Silver e a King Art Games chutaram a porta da gamescom 2025 com o anúncio de Warhammer 40K: Dawn of War IV, previsto para 2026, exclusivo para o nosso querido e sagrado PC Master Race.

