Warhammer 40K: Dawn of War IV – O Grimdark RTS que a galera tava esperando finalmente é real
Caramba, meus caros servos do Imperium e hereges infiltrados que fingem ser Orks só porque gostam de gritar WAAAGH!: é oficial. Depois de anos de silêncio, especulações e memes de fórum, a Deep Silver e a King Art Games chutaram a porta da gamescom 2025 com o anúncio de Warhammer 40K: Dawn of War IV, previsto para 2026, exclusivo para o nosso querido e sagrado PC Master Race.
Não perca a chance de saber tudo sobre esse lançamento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
