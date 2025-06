Wildgate chega em 22 de julho pra botar o multiverso em chamas E aí, meus astronautas das quebradas cósmicas, segura firme que o portal do caos tá prestes a abrir com a chegada de Wildgate, o novo... Game Hall|Do R7 07/06/2025 - 10h56 (Atualizado em 07/06/2025 - 10h56 ) twitter

Game Hall

E aí, meus astronautas das quebradas cósmicas, segura firme que o portal do caos tá prestes a abrir com a chegada de Wildgate, o novo FPS cooperativo da Moonshot Games, aquele estúdio maroto que faz parte da Dreamhaven, que por sua vez tem dedo do lendário Mike Morhaime (sim, o ex-blizzardão!).

Não perca a chance de saber tudo sobre esse lançamento que promete agitar o universo dos games! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

