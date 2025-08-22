Logo R7.com
Wildgate tem redução de preço no PC e Xbox Series e ganha novidades

Olha só quem resolveu dar uma de boazinha: a Dreamhaven junto da Moonshot Games anunciaram que o seu FPS espacial de tripulações, Wildgate...

Olha só quem resolveu dar uma de boazinha: a Dreamhaven junto da Moonshot Games anunciaram que o seu FPS espacial de tripulações, Wildgate, agora tá mais barato no PC e no Xbox Series.

Para saber mais sobre as novidades e a redução de preço, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

