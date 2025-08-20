World of Warcraft Midnight emociona fãs na gamescom
Ai, meu coraçãozinho de azerothiana não tá aguentando! 💖 Na gamescom 2025, a Blizzard resolveu não só abrir a porta da nostalgia, mas...
Ai, meu coraçãozinho de azerothiana não tá aguentando! Na gamescom 2025, a Blizzard resolveu não só abrir a porta da nostalgia, mas também jogar glitter mágico e dizer: vem cá, que tem mais um capítulo da nossa saga. World of Warcraft Midnight foi apresentado com direito a trailer cinematográfico, gameplay e… sim, gente, até moradia de jogador. Eu juro que chorei um pouquinho quando vi isso, porque depois de duas décadas salvando o mundo, a gente finalmente vai poder colocar cortininha na nossa própria janelinha em Azeroth.
