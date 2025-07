Wukong chega em Black Desert Online com tudo: soco místico, bastão mágico e drip de verão Gente… vocês lembram daquele ditado “macaco velho não pula em galho seco”? Pois então, o Wukong pulou foi direto num MMORPG cheio de... Game Hall|Do R7 02/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h38 ) twitter

Gente… vocês lembram daquele ditado “macaco velho não pula em galho seco”? Pois então, o Wukong pulou foi direto num MMORPG cheio de shader bonito, física de cabelo de outro mundo e mais sistema do que tutorial da vida real. Sim, o lendário Rei Macaco agora é oficialmente jogável em Black Desert Online, e eu só queria dizer que nunca fui tão feliz por levar uma surra de um primata iluminado. A 30ª classe do jogo chegou, e junto com ela veio: promoção, roupa de verão e uma vibe de “vou te bater com um bastão místico e ainda sair bonito na foto”. A Pearl Abyss não brinca em serviço. E nem o Wukong.

