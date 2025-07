Xbox à beira do colapso? Insider prevê mais demissões na divisão da Microsoft Eita Microsoft… a empresa que criou o Clippy, exterminou o Internet Explorer e agora sonha em transformar desenvolvedores em extensões... Game Hall|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

Eita Microsoft… a empresa que criou o Clippy, exterminou o Internet Explorer e agora sonha em transformar desenvolvedores em extensões orgânicas do Copilot. Pois bem, segundo um insider com histórico respeitável no ResetEra, mais uma leva de demissões vem aí na divisão Xbox. Porque, aparentemente, cortar 9.000 funcionários em junho — e desmantelar estúdios inteiros como quem limpa a lixeira do PC — ainda não foi o suficiente pra turbinar os servidores de IA e manter a fé dos acionistas.

Para entender melhor essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

