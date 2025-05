Xbox na Ativa: Semana de jogão, coelho pistola e slime pai solteiro Fala tu, tropa do controle nervoso! Junho chegou com os dois pés no peito no Xbox, e quem achou que ia ter só joguinho água com açúcar... Game Hall|Do R7 30/05/2025 - 15h37 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h37 ) twitter

Game Hall

Fala tu, tropa do controle nervoso! Junho chegou com os dois pés no peito no Xbox, e quem achou que ia ter só joguinho água com açúcar se enganou feio, igual quem escolhe o caminho da direita na missão do Dark Souls achando que vai ter paz. Essa semana o bagulho tá variado, maluco e completamente surtado. Tem anime cyberpunk, coelho que empurra bloco, terror em prisão abandonada, sumô com planeta, simulador de Tour de France (pra quem curte adrenalina de pedalinho) e até slime divorciado com missão de pai coruja.

Não perca a chance de conferir todas as novidades e se jogar nessa semana insana de games! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

