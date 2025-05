Xenoverse 2 recebe novo DLC com Gokuzinho SSJ4 e Vegetinha SSJ3 de Daima E aí, patrulheiros do tempo e fãs de pancadaria interdimensional! Se segura na sua cápsula do tempo porque a Bandai Namco acabou de... Game Hall|Do R7 22/05/2025 - 13h16 (Atualizado em 22/05/2025 - 13h16 ) twitter

E aí, patrulheiros do tempo e fãs de pancadaria interdimensional! Se segura na sua cápsula do tempo porque a Bandai Namco acabou de soltar o novo DLC de DRAGON BALL XENOVERSE 2, e dessa vez com uma dose cavalar de fanservice em modo miniatura: chegou o Pacote Dragon Ball DAIMA, trazendo os novinhos mais insanos do multiverso — Goku Super Saiyajin 4 (DAIMA) e Vegeta Super Saiyajin 3 (DAIMA).

Não perca a chance de conferir todas as novidades e detalhes desse DLC incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

