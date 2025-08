Yakuza Kiwami e Kiwami 2 chegam ao Switch 2 em novembro Marcelo Mendes prepara o paletó, ajeita a gravata e já tá treinando o soco com quadril pra recepcionar o Dragão de Dojima como se fosse... Game Hall|Do R7 01/08/2025 - 18h57 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h57 ) twitter

Marcelo Mendes prepara o paletó, ajeita a gravata e já tá treinando o soco com quadril pra recepcionar o Dragão de Dojima como se fosse visita em churrasco de domingo. Meus respeitos, fãs da pancadaria com propósito! A Nintendo e a SEGA anunciaram com toda a pompa digna de um clã Yakuza que Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 finalmente vão dar as caras no Switch 2 no dia 13 de novembro. Mas não é só isso, meu consagrado: vai ter legenda em português brasileiro pela primeira vez na história desses dois clássicos!

Não perca a chance de saber mais sobre essa chegada épica e todos os detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

