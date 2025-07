Yoko Shimomura vem à BGS 2025 e eu já tô chorando com a música do KH na cabeça 🎼 💖🎮✨ Ai, gente… me dá licença que eu vou ali chorar de joelhos ouvindo “Dearly Beloved” enquanto abraço meu CD do Kingdom Hearts 2... Game Hall|Do R7 18/07/2025 - 15h42 (Atualizado em 18/07/2025 - 15h42 ) twitter

Game Hall

Ai, gente… me dá licença que eu vou ali chorar de joelhos ouvindo “Dearly Beloved” enquanto abraço meu CD do Kingdom Hearts 2. Porque a deusa dos sons, a fada dos acordes, a compositora que fez a infância, a adolescência e a vida adulta de milhões valerem a pena vai pisar no Brasil! Yoko Shimomura, a lenda viva por trás de Street Fighter II, Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, Super Mario RPG, Parasite Eve, Legend of Mana e mais um milhão de trilhas que tocam direto na alma, estará na Brasil Game Show 2025!

