Zelda: TOTK e BOTW compartilham exploits de duplicação

Reprodução

Glitches de duplicação em Zelda são o “bug que une gerações”

Por Kazin Mage, aquele que coleciona diamantes infinitos com charme e sarcasmo

Olha só a ironia: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e o querido Breath of the Wild têm algo em comum que não era pra acontecer: glitches que copiam itens, tipo feitiços invisíveis que multiplicam recursos sem gastar esforço. E o mais curioso? Ninguém esperava, mas essa falha persiste — mesmo após atualizações.

Para saber mais sobre esses glitches e como eles impactam a experiência de jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

