Zenless Zone Zero 1.7 chega dia 23 de abril com desfecho épico, intrigas, flores e caos gótico! A HoYoverse olhou bem dentro dos nossos olhos, segurou nossa mão tremendo de ansiedade por cristal e disse: "Vamos fechar a primeira... Game Hall|Do R7 11/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h47 )

A HoYoverse olhou bem dentro dos nossos olhos, segurou nossa mão tremendo de ansiedade por cristal e disse: “Vamos fechar a primeira temporada de Zenless Zone Zero com o caos emocional que vocês merecem.” E aí lançou essa versão 1.7 com nome de balada emo e roteiro de dorama distópico: Enterre as Lágrimas com o Passado.

Não perca a chance de se aprofundar nesse universo intrigante e emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

