Zenless Zone Zero 2.0 parte para a Península Waifei com novos personagens Você já se pegou pensando: "e se o mundo acabasse, mas de um jeito fashion, com música lo-fi, IA carismática e eventos temáticos com... Game Hall|Do R7 23/05/2025 - 13h17 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h17 )

Você já se pegou pensando: “e se o mundo acabasse, mas de um jeito fashion, com música lo-fi, IA carismática e eventos temáticos com gente bonita salvando o planeta em trajes alternativos?” Porque é basicamente isso que está acontecendo em Zenless Zone Zero, o ARPG urbano da HoYoverse, que vai lançar sua Versão 2.0 no dia 6 de junho com uma penca de novidades, uma nova região pra explorar e, claro, recompensas de aniversário que fariam até o Bangboo corar de felicidade.

Não perca a chance de saber mais sobre essa atualização incrível e todos os detalhes que a acompanham, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

