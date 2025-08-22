Airfryer: De Tendência a Item Indispensável nas Cozinhas Brasileiras A airfryer revolucionou a forma de cozinhar, substituindo o uso de óleo por tecnologia e eliminando fumaça, sujeira e cheiro de gordura... Gamer Point|Do R7 22/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h38 ) twitter

A airfryer revolucionou a forma de cozinhar, substituindo o uso de óleo por tecnologia e eliminando fumaça, sujeira e cheiro de gordura. A popularidade do aparelho reflete essa mudança: segundo a Eletros, as vendas de airfryers aumentaram 32% em 2024, totalizando 57 milhões de unidades comercializadas. Mais do que uma moda passageira, a airfryer se tornou um símbolo de praticidade e alimentação mais saudável.

