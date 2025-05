Al-Duhail mira contratação de Michael, e Flamengo não deve dificultar saída O atacante Michael, do Flamengo, entrou na mira do Al-Duhail, do Catar, e pode deixar o clube carioca na próxima janela de transferências... Gamer Point|Do R7 22/05/2025 - 16h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

O atacante Michael, do Flamengo, entrou na mira do Al-Duhail, do Catar, e pode deixar o clube carioca na próxima janela de transferências, que será aberta após a Copa do Mundo de Clubes. Embora ainda não haja uma proposta oficial, o time árabe monitora de perto a situação do jogador e avalia fazer uma investida em breve.

Para mais detalhes sobre essa negociação e o futuro de Michael, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Prime Video e Sportingbet anunciam transmissão gratuita das finais da NBA 2025 na Band

Predador: Assassino de Assassinos ganha trailer brutal e data de estreia no Disney+

Nova coleção de Funko POP! do Stitch celebra estreia do live-action de Lilo & Stitch