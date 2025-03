Assassin’s Creed Shadows ganha vídeo em estilo Tokusatsu com música de Edu Falaschi A Ubisoft Brasil acaba de lançar um vídeo especial de Assassin’s Creed Shadows que é uma verdadeira homenagem ao gênero Tokusatsu,... Gamer Point|Do R7 17/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 17/03/2025 - 22h45 ) twitter

A Ubisoft Brasil acaba de lançar um vídeo especial de Assassin’s Creed Shadows que é uma verdadeira homenagem ao gênero Tokusatsu, famoso por séries e filmes japoneses de ação dos anos 1980 e 1990. Com uma produção autêntica e uma trilha sonora épica composta por Edu Falaschi, ex-vocalista do Angra, o vídeo promete emocionar fãs de games, Tokusatsu e metal. Vamos mergulhar nos detalhes dessa incrível iniciativa!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes dessa produção emocionante!

