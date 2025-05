ASUS lança ROG Strix SCAR com RTX 5090 e Intel Ultra 9 no Brasil A ASUS Republic of Gamers (ROG) acaba de anunciar o lançamento dos primeiros notebooks gamer do Brasil equipados com as novas placas... Gamer Point|Do R7 15/05/2025 - 19h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 19h24 ) twitter

A ASUS Republic of Gamers (ROG) acaba de anunciar o lançamento dos primeiros notebooks gamer do Brasil equipados com as novas placas de vídeo NVIDIA RTX série 5000, além do processador Intel Core Ultra 9. Os modelos ROG Strix SCAR 16 e 18 (2025) já estão disponíveis para compra com pronta entrega na loja oficial da ASUS, com preços a partir de R$ 34.999 à vista via Pix.

Saiba mais sobre esses poderosos notebooks gamer e suas inovações no nosso parceiro Gamer Point.

