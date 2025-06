ASUS ROG Anuncia Nova Geração de Dispositivos Portáteis ROG Xbox Ally A ASUS Republic of Gamers (ROG), em colaboração com a equipe do Xbox, acaba de anunciar a nova geração da linha Ally de dispositivos... Gamer Point|Do R7 10/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h37 ) twitter

A ASUS Republic of Gamers (ROG), em colaboração com a equipe do Xbox, acaba de anunciar a nova geração da linha Ally de dispositivos portáteis: os ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X. Projetados com foco em ergonomia aprimorada e uma experiência de uso centrada no jogador, esses consoles portáteis buscam combinar o melhor dos jogos de console e PC em um único equipamento.

Para mais detalhes sobre esses novos dispositivos que prometem revolucionar a experiência de jogos portáteis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

