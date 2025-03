Backrooms Rec. | Review (PC) Mergulho no Desconhecido Desde o momento em que entrei em Backrooms Rec., me vi arrastado para um pesadelo. Não é um jogo comum, é... Gamer Point|Do R7 13/03/2025 - 23h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 23h45 ) twitter

Backrooms Rec.

Mergulho no Desconhecido Desde o momento em que entrei em Backrooms Rec., me vi arrastado para um pesadelo. Não é um jogo comum, é uma viagem psicológica onde você mergulha em um mundo inquietante, onde a realidade se desfaz em cada curva. A cada passo, você se afasta mais do que conhece, sendo consumido pela escuridão e pelo vazio. Backrooms Rec. é uma obra feita com paixão, um jogo desenvolvido por um único criador que, ao longo de meses de trabalho, conseguiu capturar a essência do medo absoluto, criando uma experiência de terror genuína.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os segredos que este jogo aterrorizante tem a oferecer!

