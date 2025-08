Battlefield 6 é revelado: trailer, beta e novidades A espera acabou: a Electronic Arts finalmente revelou o modo multiplayer de Battlefield 6, e o resultado é exatamente o que os fãs... Gamer Point|Do R7 31/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 22h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Battlefield 6 Gamer Point

A espera acabou: a Electronic Arts finalmente revelou o modo multiplayer de Battlefield 6, e o resultado é exatamente o que os fãs esperavam — tiroteios caóticos, mapas dinâmicos e gráficos impressionantes, que levam a franquia a um novo patamar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point para mais detalhes sobre o lançamento e as novidades do jogo!

Leia Mais em Gamer Point:

DJI Apresenta a OSMO 360: A Nova Geração de Câmeras para Conteúdo Imersivo

Review | NINJA GAIDEN: Ragebound (PC)

PS Plus de Agosto entrega Lies of P, DayZ e My Hero One’s Justice 2 — e avatares comemorativos exclusivos