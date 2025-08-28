BGS 2025: BGS amplia experiência B2B e conecta profissionais de games
A Brasil Game Show 2025 (BGS) chega com novidades voltadas para o mercado B2B, oferecendo oportunidades únicas de networking e negócios no setor de games. Entre os destaques, a plataforma Meet to Match vai conectar profissionais a mais de 37.500 contatos, enquanto o Passaporte Business garante acesso a happy hours diários, encontros com expositores e a equipe comercial da BGS.
